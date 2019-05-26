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البحوث الفلكية: الشمس تتعامد غدا على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر

الأحد، 26 مايو 2019 11:33 ص
البحوث الفلكية: الشمس تتعامد غدا على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة
كتب ـ محمود راغب
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يشهد غدا الاثنين 22 من رمضان الموافق 27 مايو الجارى، حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة والذى سيحدث وقت الأذان لصلاة الظهر الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عبر صفحته على فيس بوك، أنه عند هذه اللحظة سيختفى ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأى نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماماً.

وأوضح معمل أبحاث الشمس، أن زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة ستكون مساوية لـ 89,93 درجة قوسية أى لا يفصلها عن التعامد التام (بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة سوى 0,07 من الدرجة.

جديرٌ بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنوياً، الأولى يوم 27 مايو والثانية يوم 15 يوليو، وهى تُعدُّ حدثاً فلكياً شيقاً للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثرى.

 

 


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الفلك

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تعامد الشمس

تعامد الشمس على الكعبه


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