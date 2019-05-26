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البابا تواضروس يخصص مقاله الشهرى للحكم والأمثال بمجلة الكرازة الكنسية

الأحد، 26 مايو 2019 12:15 م
البابا تواضروس يخصص مقاله الشهرى للحكم والأمثال بمجلة الكرازة الكنسية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت ــ سارة علام
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يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى مع كبير عمداء دوسلدورف وكبار المسئولين بألمانيا، وذلك خلال جولة رعوية لقداسته إلى أوروبا تشمل "ألمانيا، سويسرا وانجلترا"، بدأت يوم السبت قبل الماضى واستغرقت أسبوعين.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس تحت عنوان " مختارات حلو الكلام" لتحوى مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة فى شتى جوانب الحياة.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس بعنوان " اختبار القيامة"، حيث أوضح من خلال 5 نقاط اختبار قوة وبركة القيامة فى حياتنا.

وفى سياق متصل، تحدث الأنبا بنيامين عن القيامة وكيف نحياها بصورة عملية فى جهادنا الروحى وعلاقتنا الإنسانية تحت عنوان "القيامة والحياة".

من جهة أخرى، قدم الأنبا تكلا 6 أسباب عن وجوب قيامة السيد المسيح بعنوان "كان لابد أن يقوم (١) ".

يذخر العدد بنص كلمات أصحاب القداسة البابا تواضروس الثانى والبابا فرنسيس (المرسلة) والتى ألقيت فى يوم المحبة الأخوية 7 مايو ببيت الآباء اليسوعيين بكنج مريوط بالإسكندرية.

كما يتضمن العدد تغطية شاملة حول زيارة وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية إلى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فى الفترة من 6-13 مايو الجاري.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

 


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البابا تواضروس

مجلة الكنيسة

مقال البابا الشهري

مجلة الكرازة


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