الاستثمار تستهدف إنشاء 180 مشروعا بالمنطقة الحرة الجديدة بالعاشر من رمضان

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف وزارة الاستثمار إنشاء 180 مشروعات بالمنطقة الحرة العامة الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بهدف توفير 38 ألف فرصة عمل.

وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الجديدة ستكون غرب العاشر من رمضان، على مساحة 1483 فدانا ومرحلتها الأولى على مساحة 250 فدانا.

وأشار إلى أن تكاليف إنشاء المنطقة تصل لنحو 1.1 مليار جنيه، وتستغرق أعمال التنفيذ سنة ونصف، لافتا إلى أن المنطقة ستضم صناعات نسيجية وتكنولوجية وغذائية ودوائية باستثمارات تصل لنحو 2.2 مليار دولار .

وأوضح أن الصادرات المستهدفة سنويا من المنطقة الحرة العامة، ستصل لنحو مليار دولار سنويا، موضحا أنه بعد تشغيلها بصورة كاملة ستحقق 1.4 مليار دولار للناتج المحلى.