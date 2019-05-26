سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار تستهدف إنشاء 180 مشروعا بالمنطقة الحرة الجديدة بالعاشر من رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 04:52 م
الاستثمار تستهدف إنشاء 180 مشروعا بالمنطقة الحرة الجديدة بالعاشر من رمضان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تستهدف وزارة الاستثمار إنشاء 180 مشروعات بالمنطقة الحرة العامة الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بهدف توفير 38 ألف فرصة عمل.

وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الجديدة ستكون غرب العاشر من رمضان، على مساحة 1483 فدانا ومرحلتها الأولى على مساحة 250 فدانا.

وأشار إلى  أن تكاليف إنشاء المنطقة تصل لنحو 1.1 مليار جنيه، وتستغرق أعمال التنفيذ سنة ونصف، لافتا إلى أن المنطقة ستضم صناعات نسيجية وتكنولوجية وغذائية ودوائية باستثمارات تصل لنحو 2.2 مليار دولار .

وأوضح أن الصادرات المستهدفة سنويا من المنطقة الحرة العامة، ستصل لنحو مليار دولار سنويا، موضحا أنه بعد تشغيلها بصورة كاملة ستحقق 1.4 مليار دولار للناتج المحلى.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

كم تبلغ صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد؟ ..الاستثمار تجيب

6 أرقام هامة عن صادرات المنطقة الحرة بالسويس.. تعرف عليها

الاستثمار: 46 ألف فرصة عمل توفرها المنطقة الحرة العامة فى الإسكندرية

الاستثمار: 1.2 مليار دولار صادرات المنطقة الحرة بالسويس

العاشر من رمضان

المناطق الحرة

وزارة الاستثمار

صادرات المناطق الحرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة