الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر من القطن لـ 579.3 ألف قنطار بزيادة 52.6%

كتبت- هبة حسام

ارتفع حجم صادرات مصر من القطن، ليبلغ 579.3 ألف قنطـار مـترى خلال الربع الثانى للموسم الزراعى الحالى "الفترة من ديسمبر 2018- فبراير 2019"، مقابل 379.7 ألف قنطار مترى فى الربع المماثل من الموسم الزراعى السابق، بزيادة 52.6%، وذلك نتيجة لزيادة إنتاج القطن.





ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته الربع السنوية للقطن عن الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى، بلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 ألف قنطار، مقـابل 47.2 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 22.5%، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.





وأشارت البيانات الإحصائية إلى كمية الأقطان التى تم حلجها، والتى بلغت 1.5 مليون قنطـار مترى خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى، مقابل 0.8 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة 80.1%، وذلك يرجع إلى الزيادة فى إنتاج القطن، بحسب جهاز الإحصاء.



