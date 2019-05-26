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الأوقاف: لم نحدد عدد مساجد التهجد.. والمساجد الكبرى الأبرز

الأحد، 26 مايو 2019 03:30 ص
الأوقاف: لم نحدد عدد مساجد التهجد.. والمساجد الكبرى الأبرز مسجد للصلاة أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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قال الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، لم نحدد عدد معين للمساجد التى ستؤدى صلاة التهجد.

وأضاف العيسوى، لـ"اليوم السابع"، لم نفرضها ولن نمنعها، وكذلك الصلاة بجزء كامل والأمر يكون بتوافق الرواد مع المصلين حتى لا يفرض شكل معين على الجمهور.

وأشار العيسوى، الى أن المساجد الكبرى الأكثر التزاما بهذه الأمور لتوفير ما يطلبه جمهورها العريض، والأمر ليس إلزاميا.

وشدد العيسوى، على أن المحدد سلفا هو مساجد الاعتكاف وساحات صلاة عيد الفطر كون الأول سنة والثانى صلاة وخطبة واجب توفيرها.


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التهجد

الاعتكاف

شهر رمضان

عيد الفطر

مساجد مصر


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