الأمن العام يضبط 61 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال الـ24 الماضية في ضبط "193 قطعة سلاح ناري بينها 61 بندقية، 183 قضية مخدرات، 222 دراجة نارية مخالفة، 24230 مخالفة مرورية، 782 مخالفة مرافق، 46 قضية مصنفات ، وتنفيذ 75687 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.