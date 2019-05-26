الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سوء معاملة طالبان للرهائن

كابول (أ ش أ)

أعربت مهمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة فى أفغانستان عن قلقها البالغ إزاء روايات موثوقة عن تعرض رهائن لدى حركة طالبان لسوء المعاملة والإجراءات التى قد ترقى إلى مستوى التعذيب، فضلاً عن مزاعم خطيرة بأن بعض الرهائن قد قُتلوا.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن مهمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان نشرت النتائج الأولية التى توصلت إليها فى وقت سابق اليوم بشأن سوء معاملة المحتجزين على أيدى طالبان.

ووفقًا لبيان صادر عن مهمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، تستند النتائج الأولية للبعثة إلى مقابلات أجريت مع 13 سجينًا تم إطلاق سراحهم من سجن لطالبان أواخر الشهر الماضى.

وأضاف البيان "لقد قدموا روايات متسقة عن الظروف السيئة التى احتُجزوا فيها والمزاعم الموثوقة حول سوء المعاملة والتعذيب، فضلاً عن قتل المدنيين وأفراد الأمن. وأفاد العديد من المعتقلين بقتل 11 آخرين على الأقل على أيدى طالبان".

وذكر جميع الرهائن أنه تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى وتحت الأرض فى خمس غرف مكتظة، وفى درجات حرارة دون الصفر خلال فصل الشتاء، دون مساعدة طبية باستثناء بعض المسكنات والمطهرات للجروح.