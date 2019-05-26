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الأرصاد السعودية: أمطار رعدية اليوم على 8 محافظات منها مكة المكرمة

الأحد، 26 مايو 2019 11:18 ص
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية اليوم على 8 محافظات منها مكة المكرمة مكة المكرمة
كتب - هاشم الفخرانى
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توقعت هيئة الأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية على ثمانى محافظات بالمملكة، فى مقدمتها مكة المكرمة، مع تدنى مستوى الرؤية الأفقية وزيادة نشاط الرياح السطحية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الأحد، تنبيها بفرصة تكوّن سحب رعدية مُمطرة مصحوبة بتدنّى مدى الرؤية، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية على عدد محافظات تشمل مكة، وأضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، وتربة، ورنية، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء.

وذكرت وكالة "واس"، أن إدارة الدفاع المدنى فى مكة المكرمة، طالبت المواطنين والمقيمين والزوار بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه فى بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مشددة على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدنى للسلامة، خاصة المتعلقة منها بالحالات المناخية.

 

 

 


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