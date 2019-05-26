الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة نهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن حالة الجو اليوم الأحد وغدا الاثنين فى ظل الانخفاض الملحوظ الذى شهدته درجات الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية خاصة بعد الموجة الحارة التى ضربت البلاد الأسبوع الماضى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن درجات الحرارة عادت حول المعدل الطبيعى لها، موضحا استمرار الطقس شديد الحرارة جنوب البلاد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع مع يوم الثلاثاء ارتفاع تدريجى وطفيف فى درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحا أن الارتفاع سيكون بمعدل 4 و 5 درجات حيث تصل العظمى بالقاهرة مع نهاية الأسبوع بين 38 و 39 درجة.