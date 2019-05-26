استمرار نشاط 350 نقطة و36 منفذا حدوديا للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وجود 350 نقطة مسح ثابتة تعمل فى 27 محافظة و36 منفذ برى وبحرى وجوى للكشف عن فيروس سى ضمن مبادرة 100 مليون صحة ومستمرة حتى نهاية العام .

وقال مستشار وزارة الصحة لليوم السابع، نقاط الفحص تستقبل المصريين وغير المصريين وتقديم خدمات الفحص والتحويل للتقييم والعلاج فى حالة الإصابة.

وأضاف تم تزويد النقاط بالكواشف والأجهزة الإلكترونية مع رفع سرعات الإنترنت لضمان التسجيل الجيد والسريع حتى لا تطيل دورة التسجيل والكشف على المريض أو المتردد على نقاط المسح .