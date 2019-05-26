استمرار فتح 12 فرعًا من معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

تواصل فروع معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 21 فرعًا للمعرض التابع للشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى العمل بمحافظات الوجه البحرى ، بجانب وجود بعض الفروع فى الوجه القبلى ، طالما أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين فى حين جرى انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليها.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه أيضا العديد من السلاسل التجارية الكبرى فى تخصيص أجنحة كفروع لمعرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" لطرح السلع بمبادرات تخفيضات أسعار المنتجات، حيث تقوم بطرح المنتجات والسلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والبقوليات والمنظفات وكذلك منتجات شهر رمضان، بجانب طرح المجمدات مثل اللحوم والدواجن، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم.