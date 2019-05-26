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استمرار انخفاض درجات الحرارة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم × 13 معلومة

الأحد، 26 مايو 2019 01:30 ص
استمرار انخفاض درجات الحرارة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم × 13 معلومة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية ووصلت ذروتها الخميس الماضى حيث سجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة، تشهد البلاد اليوم الأحد انخفاضا فى درجات الحرارة لتكون حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام ، وذلك تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حاله الطقس اليوم الأحد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة فى نقاط مبسطة كما يلى:

 

1- اليوم انخفاض بدرجات الحرارة 4 درجات عن اليوم السبت

2- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية

3- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة

4- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء

7-  تنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

 


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