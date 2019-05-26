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استثناء أئمة مساجد شمال سيناء من سنتين خبرة بالإيفاد الخارجى.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 26 مايو 2019 05:00 ص
استثناء أئمة مساجد شمال سيناء من سنتين خبرة بالإيفاد الخارجى.. تعرف على التفاصيل وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019م للأئمة ووضعت امتيازات وخصوصية لأئمة مساجد شمال سيناء، تعرف عليها فى التفاصيل التالية..
 
  
1 - فتح باب الإيفاد للدعاة أصحاب  خبرة أربع سنوات بمحافظة شمال سيناء.
 
2 - شرط خبرة الإيفاد 6 سنوات لباقى المحافظات.
 
3 - شرط أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.
 
4 - الاستثناء لأئمة شمال سيناء لدورهم الوطنى.
 
5 - أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل.
 
6 - أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.
 
7 - أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
 
8 - أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين : 2018-2019م، وأن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (القرآن الكريم كاملاً – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقه وأصوله – السيرة النبوية والثقافة العامة.
 
 
 

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