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ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ 2 مليون 720 ألف طن

الأحد، 26 مايو 2019 11:57 م
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ 2 مليون 720 ألف طن صوامع قمح - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقريرعن توريد القمح المحلى، ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 2 مليون و 720  ألف طن قمح اليوم الأحد، ﻭأنه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، وموضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد .

 


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