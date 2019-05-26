سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 26 مايو 2019 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية _ ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 17205 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1537 نقطة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البورصة المصرية تبدأ أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة

قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

3 مليارات جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال 5 جلسات

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-5-2019

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة