ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 17205 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1537 نقطة.