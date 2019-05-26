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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بـ 1.42% بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية

الأحد، 26 مايو 2019 01:35 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بـ 1.42% بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 13972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2101 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 17428 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1543 نقطة.

 


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