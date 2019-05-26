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اجتماع تنسيقى بجامعة أسوان لتنظيم المؤتمر الدولى الأول للتنوع الحيوى ببحيرة ناصر

الأحد، 26 مايو 2019 09:27 م
اجتماع تنسيقى بجامعة أسوان لتنظيم المؤتمر الدولى الأول للتنوع الحيوى ببحيرة ناصر جانب من المؤتمر
أسوان - عبد الله صلاح
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عقدت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقا استعدادا للمؤتمر الدولى للتنوع الحيوى وإدارته فى بحيرة ناصر وعلاقته بالأمن المصرى، والمزمع عقده فى شهر فبراير المقبل.

 

حضر الاجتماع كل من الدكتور إمام عبد الغنى أحمد، والدكتور أسامة محمد محمود أستاذ الأسماك، والدكتور أحمد حامد عبد الله أستاذ اللافقاريات والبيئة، والدكتور مجدى محمد على عميد كلية المصايد السمكية بجامعة أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمهندس خالد حسنين مدير هيئة الثروة السمكية بأسوان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.

 

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور المهمة منها النظم البيئية ببحيرة ناصر والمنطقة المتاخمة لها وأثر التغيرات المناخية عليها، والزراعات الشاطئية حول البحيرة وأهميتها وأثرها البيئى، والشبكة الغذائية للبحيرة فى المجرى الرئيسى والأخوار، والتفريخ والاستزراع السمكى ودوره فى المحافظة على المخزون السمكى للبحيرة.

 

وأضاف غلاب أن محاور المؤتمر تتضمن أيضا إلقاء الضوء على مستقبل منخفضات توشكى كمصايد أسماك والتنمية حولها، والتنوع الحيوى فى اللافقاريات والفقاريات فى النظم البيئية المختلفة، ودور المنظمات الدولية فى تنمية بحيرة ناصر والصيانة البيولوجية لها، وتقييم المخزون السمكى للبحيرة والكتلة الحيوية للافقاريات والحيوانات الأخرى.

 

وأشار غلاب إلى أن المؤتمر يناقش أيضا محاور مهمة تتعلق بتقييم مخزون التماسيح ببحيرة ناصر، وتأثيرها على الثروة السمكية وصناعة التماسيح واستزراعها فى مصر، فى ظل المحافظة على مخزونها الطبيعى فى البحيرة، والتنمية البشرية والدراسات الاجتماعية والنفسية للصيادين حول البحيرة، ودور الإعلام والمؤسسات التعليمية فى إدارة التنوع الحيوى ونشر ثقافته فى المجتمع والتنمية المتواصلة للسياحة النهرية فى بحيرة ناصر، على ضوء الصيانة البيولوجية للكائنات.


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