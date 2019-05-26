ابنة هشام بركات: هذه رسالتى لكل زوجة شهيد.. وتؤكد: "فقدت أبويا بس لسة قوية"

كتب أحمد عبد الهادى

وجهت المستشارة مروة بركات ابنة الشهيد هشام بركات، كلمة لكل أسر شهداء مصر أثناء حفل إفطار نادى قضاة مجلس الدولة، عامة ولكل أم شهيد وزوجة شهيد خاصة، قائلة: "قفى بجانب أولادك، تحملى وأصبرى، أنا أعلم أن الوجع معنوى، وكل ما أشعر بألم أعمل أكثر وأثبت حتى استمر فى طريقى".

وأضافت ابنة الشهيد هشام بركات: "أراقب جميع تصرفاتى وأتخيل والدى سيوافق عليها أم لا ، وأعلم أنه فخور بى الآن، ولكن كان نفسى أنا اللى اشوفه الآن".

واختتمت قائلة ربنا مع مصر وكل أم وزوجه وأبن شهيد ، ووجهت التحية لقضاة مجلس الدولة ، كما وجهت ألف تحية لأسر الشهداء، وأنهت بكلمة أنا "مروة هشام بركات بنت البطل"، وتابعت : "أنا فقدت أبويا بس لسة قوية وهفضل قوية".