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ابنة هشام بركات: هذه رسالتى لكل زوجة شهيد.. وتؤكد: "فقدت أبويا بس لسة قوية"

الأحد، 26 مايو 2019 10:17 م
ابنة هشام بركات: هذه رسالتى لكل زوجة شهيد.. وتؤكد: "فقدت أبويا بس لسة قوية" مروه هشام بركات من حفل إفطار هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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وجهت المستشارة مروة بركات ابنة الشهيد هشام بركات، كلمة لكل أسر شهداء مصر أثناء حفل إفطار نادى قضاة مجلس الدولة، عامة ولكل أم شهيد وزوجة شهيد خاصة، قائلة: "قفى بجانب أولادك، تحملى وأصبرى، أنا أعلم أن الوجع معنوى، وكل ما أشعر بألم أعمل أكثر وأثبت حتى استمر فى طريقى".

وأضافت ابنة الشهيد هشام بركات: "أراقب جميع تصرفاتى وأتخيل والدى سيوافق عليها أم لا ، وأعلم أنه فخور بى الآن، ولكن كان نفسى أنا اللى اشوفه الآن".

واختتمت قائلة ربنا مع مصر وكل أم وزوجه وأبن شهيد ، ووجهت التحية لقضاة مجلس الدولة ، كما وجهت ألف تحية لأسر الشهداء، وأنهت بكلمة أنا "مروة هشام بركات بنت البطل"، وتابعت : "أنا فقدت أبويا بس لسة قوية وهفضل قوية".

 

 


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