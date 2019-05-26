إقالة رئيس محطة تلفزيونية فى إيران بسبب إهانة رموز أهل السنة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أقال رئيس التلفزيون الإيرانى عبد العلى على عسكرى، مسئول القناة الخامسة الإيرانية جواد رمضان نجاد، بسبب إهانة أحد المنشدين فى إحد البرامج لرموز أهل السنة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وبالأمس ناشد النواب السنة فى البرلمان الإيرانى المرشد الإيرانى على خامنئى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة إساءة التلفزيون الحكومى لرموزهم.

واعتبر النواب السنة فى رسالتهم أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئى، وأثارت قلق السنة فى إيران، وطالبوا المرشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها للرأى العام.

وتدخل المرشد الأعلى ودعا مدير التلفزيون لإقالة المسئولين المتسببين فى واقعة إهانة رموز أهل السنة.