إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة، بالكيلو 25 عند ملف القصابة بمدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين سمير مصطفى إبراهيم "28 سنة"-من كفر الزيات- مصاب باشتباهb.c جرح قطعي بفروه الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، واحمد محمود سليمان " 34سنة" مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متعددة، ومحمد احمد حلمي "25 سنة"-من ميت غمر- مصاب بكدمات وسجحات متعددة، ويحيى محمود عبد الله "30 سنة" مصاب بكدمات وسجحات متعددة، واحمد فوده احمد فوده "35سنة"- من كفر الزيات- مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر اشتباه b.c وكدمات وسجحات متعددة.