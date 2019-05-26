إصابة 3 من قيادات مديرية التربية والتعليم بالأقصر فى إنقلاب سيارتهم بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إثر إنقلاب سيارة تقلهم من مدينة إسنا إلى مقر عملهم بالمديرية، وتم نقلهم لمستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم، ومن جانبه توجه محسن أحمد محمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا لمقر المستشفى للإطمئنان على صحتهم.

البداية كانت أثناء توجه كل من "رشيدى أحمد محمد رضوان" مدير التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، و"صباح حسن" موجهة عام رياض أطفال، و"طالب إمبابى هجرس" من قيادات المديرية، إلى مقر عملهم بالمديرية ويستقلون سيارة فى الطريق بين قريتى الدبابية والمعلا شمال مركز إسنا.

وانفجرت عجلة السيارة وأصيب المعلمين الثلاثة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتصل بهم على الفور عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالقيادات للاطمئنان على صحتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.