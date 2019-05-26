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إصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس - العاشر

الأحد، 26 مايو 2019 07:43 م
إصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس - العاشر حادث تصادم -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبلت مستشفى بلبيس العام و التامين الصحي  بالشرقية ، 25 مصابا، إثر انقلاب أتوبيس، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 25 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.
 
انتقل الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم، بناء على تعليمات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
 
وأوضح " فرحات" أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، و20 مصابا إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بسيطة وجار تلقى العلاج.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حسن شريف

اللهم ورث ارض مصر لشعب الله المختار قوم بني اسرائيل

كذلك واورثنها بني  اسرائيل

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