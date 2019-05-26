سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إشارة مرور.. اعرف أهمية المثلثات والرسوم التحذيرية على الطرق السريعة

الأحد، 26 مايو 2019 10:28 ص
إشارة مرور.. اعرف أهمية المثلثات والرسوم التحذيرية على الطرق السريعة حركة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
يمضى آلاف الناس على المحاور والطرق السريعة، منهم من يعرف حقوقه وواجباته، وبينهم من يسير غير عابئ بأى شىء، سواء ضوابط المرور وقواعده، أو الإجراءات والاحتياطات التى تكفل سلامته وتصون حياته وحياة الآخرين.
 
الطبيعى أن يعرف كل الناس قواعد المرور وضوابطه، ومعانى الإشارات والعلامات التى يرونها على الطريق، لكن هذا غير صحيح على طول الخط، إذ إن كثيرين من الناس لا يعرفون مثلا أهمية المثلثات والرسوم التحذيرية، ودورها فى الحد من الحوادث!
 
الرسوم التحذيرية:
هى العلامة التى تُوضع فى مكان محدد من أجل تنبيه السائق وتحذيره بأنه سيواجه خطرا من نوع محدد فى الطريق التى يسلكها، وعادة ما تُثبّت على جانب الطريق قبل مسافة مناسبة من مكان الخطر.
 
أشكال الرسوم:
تتّخذ كل العلامات شكلا واحدا، وهو مثلث متساوى الأضلاع مخطط باللون الأحمر من كل أضلاعه، وقاعدته نحو الأسفل، أما رأسه فيتجه إلى فوق، وتكون المساحة الموجودة بداخل المثلث باللون الأبيض، أما الرسم التحذيرى فيكون باللون الأسود.
 
مسافات الرسوم:
يختلف الرسم التحذيرى باختلاف نوع الخطر الذى يواجهه السائق، كما يمكن أن تشتمل العلامة التحذيريّة على مقدار المسافة التى تفصل السائق عن مكان وجود الخطر، ومنها العلامات التحذيريّة بوجود انعطاف حاد أو سكة حديدية أو طريق زلق.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المختلفة للسير فى الميادين

إشارة مرور.. آداب القيادة العامة الواجبة على السائقين

إشارة مرور.. 15 قاعدة مهمة للقيادة السليمة والآمنة على الطرق لمنع الحوادث

إشارة مرور.. تعرف على عقوبة عدم اتباع تعاليم آداب السير بالطرق

الطريق

الرسوم التحذيرية

اخطار على الطرق

اللون الأبيض


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة