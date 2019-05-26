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إسرائيل تستعد إلى الانتخابات مجددا بعد فشل التوصل لائتلاف حكومى

الأحد، 26 مايو 2019 09:56 م
إسرائيل تستعد إلى الانتخابات مجددا بعد فشل التوصل لائتلاف حكومى رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو
أ ش أ
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانه أن سكرتارية الحزب ستجتمع الثلاثاء القادم من أجل التحضير للانتخابات.

 

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب الليكود إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست غدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى ، مؤكدا أن المفاوضات التي يجريها نتنياهو من أجل التوصل إلى ائتلاف حكومي انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وبات الليكود متحمسا لخوض انتخابات جديدة.

 

وأضاف زوهر أن حزب الليكود وقع ضحية الصراع بين ليبرمان والمتدينين (الحريدم) على الرغم من أن الجميع تلقى ما يريد ، مضيفا " إنه مجرد إصرار لا يمكن تفسيره".

 

وأشار إلى أن حزب الليكود لن يغير تشكيلة قائمته الانتخابية ، وقال " سنذهب إلى الانتخابات وسيعاقب الجمهور الأحزاب الصغيرة، لن يغفر جمهور ليبرمان خيانته، لقد حقق إنجازات رائعة لمهاجري الاتحاد السوفيتي ولكنها ستذهب إلى سلة المهملات ، سأضع قانون حل الكنيست على الطاولة".

 

وتبادل ليبرمان ونتنياهو، خلال الأيام الماضية، اتهامات حول عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب إصرار ليبرمان على تمرير قانون التجنيد بالصيغة التي مرر بها بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست في ديسمبر الماضي.

 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أعلنت في 11 أبريل الماضي النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية 2019، والتي أسفرت عن فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق مقعد واحد عن حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس، حيث حصد الليكود 36 مقعدا.

 


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