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إزاي تحمي نفسك من الإصابة بحمو النيل في الصيف؟

الأحد، 26 مايو 2019 09:30 م
إزاي تحمي نفسك من الإصابة بحمو النيل في الصيف؟
كتبت فاطمة ياسر
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حمو النيل يعد من الأمراض الجلدية المنتشرة بكثرة خلال فصل الصيف، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويرجع السبب الأساسي للإصابة به هو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ويظهر علي هيئة حبوب واحمرار شديد في الجلد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي طرق الوقاية منه وذلك وفقًا لموقع "healthline".
 
هناك العديد من الاسباب المؤدية للإصابة بحمو النيل أبرزها العرق الزائد وارتداء ملابس غامقة وثقيلة في فصل الصيف، وارتفاع حرارة الجسم، مع عدم تناول السوائل التي تحافظ علي الجسم.
 
الاصابة بحمو النيل
الاصابة بحمو النيل
 
وعن أعراض الإصابة بحمو النيل، والتي يجب التعرف عليها حفاظًا علي صحة جلدك خلال الصيف، هي احمرار شديد علي الجلد، حكات عديدة في الجلد، بثور حمراء تظهر علي الجسم بشكل ملحوظ.
 
وهناك العديد من النصائح الوقائية التي يجب القيام بها حفاظًا علي صحة الجلد من الإصابة بحمر النيل خلال فصل الصيف، ومنها المواظبة علي ارتداء ملابس قطنية عن النزول في الشارع خلال ساعات النهار، ابتعد قدر الامكان عن الأماكن التي تصل لها الشمس بشكل كبير، اجلس دائمًا في اماكن ذات التهوية الجيدة حفاظًا علي سلامة جلدك، الاستحمام الدائم بالماء البارد يقيك من الإصابة بحمو النيل.

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