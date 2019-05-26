إزالة تعديات على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه تحت قيادة العميد خالد كشك، حملة إزالة الأحد، تم خلالها تنفيذ قرارى الإزالة رقم ( 8404 ، 8405 )، والصادران فى حق أعمال مخالفة ( شدة خشبية علي سطح الأرض )، تُعد تعدياً علي أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية ، كائنة بعزبة الكوبانية، وعزبة الرحامنة .

وتشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير إدارة إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وتم إزالة كافة التعديات وفك الشدات الخشبية.

تأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.