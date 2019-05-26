سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع فى قتل سائق توك توك لسرقته

الأحد، 26 مايو 2019 03:40 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع فى قتل سائق توك توك لسرقته توك توك - ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمر كيرلس وجيه وكيل أول نيابة البساتين ،بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل سائق توك توك لسرقته .

  

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة وأشاروا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك حيث استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهم سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليه وقام آخر بتقييده ومحاولة خنقه بإيشارب.

 

وأضاف المتهمين أن أحدهم وضع الآخر "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد السائق الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكرداسة

ضبط وإعدام 40 طن ياميش و17 ألف لتر مشروبات فاسدة خلال 3 أسابيع

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لجثة سيدة عثر عليها مقتولة فى عين شمس

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بتهمة الكسب غير مشروع لجلسة الاثنين

البساتين

اخبار الحوادث

حوادث البساتين

سرقة سائقى التوك توك

جرائم التوك توك


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة