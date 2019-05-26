إحالة أوراق خراط قتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بإحالة أوراق خراط بمدينة بلبيس، لقتله عامل لسرقة دراجته البخارية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي

تعود أحداث القضية رقم 15093 لسنة 2018،جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى اللواء محمد والي،مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد وصول" سليمان ك س" للمستشفى العام جثة هامدة.

وتبين من التحقيقات التى قام بها الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، قيام " عمرو ن ن م ع" 32 سنة خراط مقيم بندر بلبيس، بإرتكاب الواقعة، حيث قام بإستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، بهدف توصيله، وقام بطعنه بسلاح أبيض "خنجر 5 طعنات، "لسرقة دراجته البخارية، تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالته للمفتى.