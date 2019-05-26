"أوقاف أسوان" : تخصيص 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المديرية استعدت لتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك من خلال مايقرب من 90 ساحة ستكون متاحة أمام المصلين أمام المساجد الكبرى بمختلف نطاق المحافظة، موضحا أنه سيتم تخصيص خطيب لخطبة صلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تجهيز نحو 1400مسجد بمختلف أنحاء المحافظة لأداء صلاة العيد، موضحا أنه تم التأكد من صيانة كافة منافذ التهوية داخل كل مسجد، لتيسير الأمر على المصلين في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا الى أن هناك 23 مسجدا بدأت في استقبال المعتكفين من خلال المساجد التي تم الإعلان عنها مسبقا.