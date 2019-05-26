"أهلا رمضان" معرض فنى بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا فنيا بعنوان "أهلا رمضان" ببيت ثقافة 26 يوليو بفرع ثقافة الإسكندرية، جاء ذلك ضمن نشاط ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بالفرع، ويعد المعرض نتاج الورش الفنية التى أقيمت خلال شهر رمضان فى قصور ثقافة "الأنفوشى، الشاطبى، مصطفى كامل، بيت ثقافة رشدى و26 يوليو ومكتبتى النزهة والشلالات".

واشتمل المعرض على 100 لوحة فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم باستخدام الخامات المختلفة هذا إلى جانب المجسمات مثل عربة الفول وشخصيات رمضان الكرتونية وفوانيس من الطين الأسوانى وأخرى ثلاثية الأبعاد، كما أقامت مكتبة الشلالات محاضرة لمناقشة كتاب "الديناصورات"، وذلك بمقر البيت، تحت إشراف أخصائى المكتبة .

تجدد اللقاء فى قصر ثقافة الشاطبى مع ورشة كتابة القصة تضمنت مناقشة أعمال الأعضاء تحت إشراف مسئول الثقافة العامة، بينما أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل وحدات فانوس رمضان بإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتزيينها بالورق الملون والفوم جليتر، وذلك ضمن النشاط اليومى للمرسم.