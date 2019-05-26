أمن الوادي الجديد يضبط مندوب مبيعات بحوزته حشيش مخدر وسلاح أبيض بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط مندوب مبيعات بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض في حملة أمنية بمركز الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط كمية من المواد المخدرة في مدينة الخارجة.

وتبين قيام حملة مكبرة لمتابعة الحالة الأمنية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقي، معاون مباحث القسم، تمكنت من القبض علي " م " 33 سنة.