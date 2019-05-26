أمن الجيزة يطارد تجار المخدرات ويضبط 31 متهما قبل عيد الفطر

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة، خاصة مع استغلالهم اقتراب عيد الفطر، لترويج كميات كبيرة من المخدرات على عملائهم.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن القبض على 31 متهما بحوزتهم 1700 جرام حشيش، و835 قرص مخدر و107 جرامات هيروين.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت عدة بؤر إجرامية، عن ضبط 130 جرام من مخدر الفودو، و35 جرام أفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.