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أمن الإسكندرية يكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية

الأحد، 26 مايو 2019 01:54 م
أمن الإسكندرية يكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه مقيدة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة.

 

البداية تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص (تاجر فحم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة.

 

فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، وأسفرت جهودها أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص يحمل جنسية عربية، 40 سنه، وعاطل 31 سنه ، محكوم عليه غيابياً فى قضيتين "تجمهر – سرقة بالإكراه" بالسجن 25 سنة، وحارس خاص، 25 سنه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وعاطل 28 سنه ، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات، ضرب وسلاح نارى).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم عدا المتهم الثانى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف الأول بإرتباطه بشراكة مع المجنى عليه فى تجارة الفحم، وخلال الآونة الأخيرة حدثت خلافات مالية بينهما لمطالبته للمجنى عليه بدفع مبلغ (12 ألف دولار) مديونية له من تجارتهما حيث رفض المجنى عليه السداد فأستعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى إسترداد أمواله من المجنى عليه نظير حصوله على مبلغ مالى فإستعان المتهم الثانى بالثالث والرابع لتنفيذ مخططهما وأعدوا لذلك (سلاح أبيض "مطواة" شريط لاصق) وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين الثانى والثالث والرابع إلى المجنى عليه بمحل سكنه بقصد المتاجرة معه فى الفحم، وعقب دخولهم الشقة طالبوا المجنى عليه بسداد المبلغ المستحق عليه لدى المتهم الأول، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام الرابع بإشهار المطواة فحدثت إصابة الثالث بطريق الخطأ فقام المجنى عليه بالصياح وخشية إفتضاح أمرهم قاموا بتكبيله وتكميمه بلاصق وتكبيل يده بمنضدة وقام الثانى بالتعدى عليه بالأيدى فأودى بحياته وهربوا .

 

وبإرشاد المتهم الرابع، تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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