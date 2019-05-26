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أطعمة هتحافظ على صحة المهبل.. خليها فى مطبخك

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 م
أطعمة هتحافظ على صحة المهبل.. خليها فى مطبخك اطعمة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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إفرازات والتهابات وعدوى هى  المشاكل التى يتعرض لها المهبل وتسبب الضيق والتوتر عند السيدات، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة إهمال النظافة فى هذه المنطقة مما يعرضها للالتهاب ، ولكن يلعب الطعام دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة المهبل وحمايته من الأمراض ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الأطعمة المهمة لصحة المهبل هى.

1: التوت البرى، أثبتت الابحاث أنه يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومحاربة البكتيريا والالتهابات التى يتعرض لها المهبل.

توت
توت

 

2:البطاطا الحلوة، فضلا عن فوائدها العديدة على صحة الجسم والبشرة إلا إنها تحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تساعد على تعزيز الخصوبة والحفاظ على صحة المهبل.

3:منتجات الألبان وخصوصا الزبادى ، لأنه يحتوى على البروبيوتيك الذى يحافظ على درجة الحموضة فى المهبل.

افوكادو
افوكادو

 

4:الأفوكادو، من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز الرغبة الجنسية وتقوى جدار المهبل وتحميه من الالتهابات.

5:الاهتمام بتناول الخضروات الورقية، حيث أنها تعمل على علاج جفاف المهبل وتعزيز صحته ووقايته من الأمراض.

 

 


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اطعمة للمهبل

المهبل

صحة المهبل

اطعمة

خضروات


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