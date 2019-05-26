أريد حلا..زوج بدعوى نشوز: "طلبت تركها للعمل هددتنى بالقائمة وحرضت لضربى"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بسبب رفضها ترك العمل وهجرها له ومنزل الزوجية طوال 12 شهر، ليؤكد: "زوجتى تعنفنى وحررت بلاغ ضدى بسبب مساعدتها لى فى مصروفات المنزل، رغم علمها بالضائقة المادية التى نمر بها وعملى بوظيفتين من أجل سداد ديوننا".

وتابع مصطفى .ع خلال جلسات تسوية المنازعات: طوال 8 سنوات زواج ، تحملت إساءة زوجتى وتعديها على وتعنيفي أمام أطفالى، وإهمالها بالحياة الزوجية، وعندما أشكو لأهلها تهددنى بالطلاق، وتطردنى من المنزل وتمنعنى من الدخول وأخذ متعلقاتى".

وأشار الزوج إلى أن زوجته لم تقف جواره فى أزماته المادية وكانت تفضحه أمام عائلتها،وذهبت وحررت بلاغ ضده، مؤكدا: "اتهمتنى بتهشيم رأسها، وتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية وهجرت المنزل منذ أكثر من 12 شهر وتركت لى أطفالى" .

ويؤكد:" ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح وهناك أنقضوا على وانهالوا على بالضرب المبرح وذهبت فى حالة صحية متدهورة وفاقد الوعى للمستشفي" .

وأكد الزوج، أنه فؤجي بإقامة الزوجة دعوى خلع ورفض الصلح واتهمته بالسطو على منقولاتها وحاولت الزج به بالسجن بعد التحايل على الإجراءات القانونية وإعلانه على عنوان خاطئ.

ويضيف الزوج أن زوجته كانت تقابل كل مايفعله من أجل الحفاظ على المنزل باستهتار، وتعامله دون احترام أمام أهله وأصدقائهم ،دون أن يبدى أى اعتراض حتى يحافظ على استقرار أطفاله.