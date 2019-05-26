أحد أفراد الأسرة الحاكمة مبشرا بسقوط النظام القطرى: "سيكون لنا عيد فى القريب"

كتب أحمد عرفة

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن هناك عيد للقطريين خلال القريب العاجل من خلال تخلصهم من النظام القطرى.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": اعتقد أنه سيكون هناك عيد لنا جميعآ في القريب العاجل، فتصرفات إيران ستهوى بها في قاعٍ سحيق، وهكذا هم الحمقى يجنون على أنفسهم دائمآ بخبثهم وحقدهم وحسدهم وطمعهم مثل تنطيم الحمدين الإرهابي و حليفته غير الشريفة.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: الإعلاميون يدافعون عن السعودية ضد سياسات قطر الجميع يعلمون الآن أن الدوحة عميلة وجاسوس لإيران ولايشك بذلك الا معتوه أو جاهل، وأحد الأدلة كانت استضافة الدوحة للقمة الخليجية الـ٢٨ بحضور رئيس ايران آنذاك وفي نفس الوقت يدعم الحرس الثوري الميليشيات في المنطقة ومنها الحوثي.