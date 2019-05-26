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أبرز ما حدث فى 21 رمضان.. وفاة ابن ماجة صاحب كتاب سنن ابن ماجة

الأحد، 26 مايو 2019 11:16 ص
أبرز ما حدث فى 21 رمضان.. وفاة ابن ماجة صاحب كتاب سنن ابن ماجة الحجاج بن يوسف الثقفى
كتب لؤى على
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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

وفاة ابن ماجة صاحب كتاب سنن ابن ماجة

فى 21 رمضان 273 هـ، توفى ابن ماجة صاحب كتاب سنن ابن ماجة وله كتاب آخر فى التفسير وكتاب آخر فى التاريخ يبدأ فيه بالصحابة وينتهى بعصره، وقد ولد فى قزوين وارتحل إلى العراق ومصر والشام، ومات وعمره 64 عاما.

 وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى

فى 21 رمضان 95هـ، الموافق 9 يونيو 714م، توفى الحجاج بن يوسف الثقفى، أحد رجالات الدولة الأموية، وواحد من مشاهير التاريخ الإسلامى.

اشتهر بالقوة والعنف فى معاملة الخصوم وأعداء الدولة، وفى الوقت نفسه أسدى للدولة خدمات جليلة، يأتى فى مقدمتها استتاب الأمن، واستئناف الفتوحات الإسلامية، وإنشاء مدينة واسط، ونقط المصحف الشريف.


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