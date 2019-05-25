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8 قرارات بالموافقة لـ"الأعلى للجامعات" فى اجتماعه الأخير بينها 4 كليات جديدة

السبت، 25 مايو 2019 04:00 ص
8 قرارات بالموافقة لـ"الأعلى للجامعات" فى اجتماعه الأخير بينها 4 كليات جديدة جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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8 قرارات بالموافقة أعلنها المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير، تتلخص فى إنشاء بعض الكليات الجديدة ، وتنظيم عدد من الدورات والأنشطة الطلابية يرصدها "اليوم السابع" فى النقاط التالية:
 
1-    وافق المجلس على مقترح لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع التطورات الحديثة للمهنة.
 
2-    وافق المجلس على طلب جامعة عين شمس تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي.
 
3-    وافق المجلس على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية.
 
4-    وافق على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.
 
5-    وافق على إنشاء كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح.
 
6-    وافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.
 
7-    وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بالسويس.
 
8-    وافق على  إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.

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