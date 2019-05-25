8 قرارات بالموافقة لـ"الأعلى للجامعات" فى اجتماعه الأخير بينها 4 كليات جديدة

وائل ربيعى

8 قرارات بالموافقة أعلنها المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير، تتلخص فى إنشاء بعض الكليات الجديدة ، وتنظيم عدد من الدورات والأنشطة الطلابية يرصدها "اليوم السابع" فى النقاط التالية:

1- وافق المجلس على مقترح لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع التطورات الحديثة للمهنة.

2- وافق المجلس على طلب جامعة عين شمس تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي.

3- وافق المجلس على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية.

4- وافق على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

5- وافق على إنشاء كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح.

6- وافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.

7- وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بالسويس.

8- وافق على إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.