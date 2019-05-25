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8 أطعمة لزيادة حليب الثدى بفترة الرضاعة الطبيعية

السبت، 25 مايو 2019 08:30 ص
8 أطعمة لزيادة حليب الثدى بفترة الرضاعة الطبيعية أطعمة تزيد من حليب الثدى - أرشيفية
كتبت- نورا طارق
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تعانى بعض الأمهات من انخفاض نسبة الحليب بالثدى، لذلك تجد صعوبة فى الرضاعة الطبيعية، التى تعتبر من الأشياء المهمة التى يجب أن يحصل عليها الرضيع ليكتمل نموه بشكل طبيعى، ولذلك يمكن حل هذه المشكلة، بتناول بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الحليب، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "momjunction".

أطعمة تزيد من حليب الثدى:

- تساعد بذور الشمر على زيادة كمية حليب الثدي، كما تعتبر من الأطعمة سهلة الهضم، ويمكن تناولها من خلال إضافة بعض التوابل أو إضافتها على الشاي أو اغلي بعض البذور مع الحليب وشربها.

- ومن المعروف أيضاً أن بذور الحلبة تساعد على زيادة حليب الثدى، يمكن تناوله بمضغه مع كوب من الحليب لمنع الإمساك بعد الولادة، يمكن تناولها على الإفطار.

8 أنواع من الأطعمة لزيادة حليب الثدى (2)
 

- تستخدم البابايا غير الناضجة كمسكن طبيعى يساعد على الاسترخاء، كما تعمل على زيادة نسبة الحليب بثدى الأم.

- تحتوى أوراق السبانخ والبنجر على الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، والتى تساعد على علاج الأم المصابة بفقر الدم، وتحميها من الإصابة بسرطان الثدى، ومن ناحية أخرى تساعد على نمو الطفل بشكل طبيعى.

8 أنواع من الأطعمة لزيادة حليب الثدى (3)
 

- يعتبر الثوم أفضل غذاء للأم خلال فترة الرضاعة، لأنه يساعد على زيادة نسبة الحليب، ومن ناحية أخرى يقى من جميع أنواع السرطان، وينصح بتناوله من خلال إضافته ببعض الأطعمة أو إضافة بضع فصوص من الثوم المقلي في الحساء.

- يعتبر بذور السمسم الأسود مصدر غنى بالكالسيوم، كما تساعد على تحسين الرضاعة الطبيعية، ويفضل تناولها بمزجها ببذور السمسم مع الحليب والسكر واللوز.

8 أنواع من الأطعمة لزيادة حليب الثدى (1)

- وينصح بتناول عصير الجزر مع وجبة الإفطار أو الغداء أو تقطيع الجزر فى طبق سلطة خضراء أو أثناء طهى بعض الوجبات الغذائية، حتى تستطيع الأم والطفل الإستفادة من عناصره الغذائية من فيتامين (أ) الذي يحسن الرضاعة ويعزز جودة الحليب.

- وينصح أيضاً بشرب الماء والعصائر التى تعزز الرضاعة الطبيعية، حيث يتسبب الجفاف فى إنخفاض نسبة الحليب فى الثدى.


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