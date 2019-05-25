4 خيوط لحل لغز مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل مسكنه فى شارع فيصل

كتب أحمد الجعفرى

تواصل جهات التحقيق بجنوب الجيزة تحقيقاتها لكشف لغز مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل منزله بفيصل، وتنتظر النيابة 3 تقارير مهمة لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.. وفى هذه القضية 4 خيوط لحل اللغز.

الخيط الأول

تنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، لمعرفة أسباب الوفاة، وكيفية حدوثها، ليكشف ما حدث يوم الجريمة.

الخيط الثانى

يعمل خبراء المعمل الجنائى على فحص الأدلة التى جمعها من مسرح الجريمة، وتحليلها، وكتابة تقرير وافً عنها، لتسليمه للنيابة العامة.

الخيط الثالث

يعمل رجال المباحث على إجراء تحريات موسعة حول الواقعة تعتمد على الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص شبكة علاقات المجنى عليه، لتحديد دائرة الاشتباه.

الخيط الرابع

النيابة العامة أمرت بفحص المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لهاتف المجنى عليها فى يوم الواقعة والأيام السابقة لها، وتنتظر تقرير شركات الاتصالات بشأن ذلك.