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4 أدوات لا غنى عنها عند ذهابك للمصيف.. لحمايتك من سرطان الجلد

السبت، 25 مايو 2019 02:32 م
4 أدوات لا غنى عنها عند ذهابك للمصيف.. لحمايتك من سرطان الجلد تعرف على أهم الادوات التى تحملها فى حقيبتك فى المصيف
كتبت أمل علام
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كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC "، بعض الحقائق عن سرطان الجلد، الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، حيث يعتبر سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكن أن تتضرر البشرة غير المحمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية في أقل من 15 دقيقة، حيث أن أي شخص يمكن أن يصاب بسرطان الجلد، لكن هناك بعض العوامل الأكثر خطورة، والتى تعرضك أكثر للإصابة...

الحماية من سرطان الجلد
الحماية من سرطان الجلد

وقال مركز السيطرة على الأمراض، أن أكثر علامات سرطان الجلد شيوعًا هو حدوث تغيرات على الجلد، حدوث التهاب لا يتم شفاؤه، أو تغير فى لون الجلد، أو نمو خلايا جديدة.

وإذا كنت ترغب فى الذهاب إلى المصيف ،وتتعرض للشمس لمدة طويلة، لابد أن تحمل فى حقيبتك الآتى: النظارة الشمسية،  القبعة ذات حافة عريضة تبرز وجهك ورأسك وآذانك ورقبتك، بالإضافة إلى واقى الشمس، فيجب أن تستعد للصيف مع حمل حقيبة مليئة بطرق مختلفة لحماية بشرتك، وارتداء الملابس القطنية الواسعة فاتحة اللون، بأكمام طويلة.

وقال المركز، إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) يسبب معظم حالات سرطان الجلد، وهو أكثر أنواع السرطان فتكاً، ولتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد ، احمي بشرتك من أشعة الشمس ،حيث أن الصيف مليء بالأنشطة في الهواء الطلق، ويجب الحرص على وضع واقٍ من الشمس على نفسك وأطفالك عندما تذهب إلى حمام السباحة أو الشاطئ.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض، تعتبر الحماية من أشعة الشمس مهمة على مدار السنة، عندما تعمل في الفناء، أو تشاهد لعبة كرة قدم، أو تمشي في فترة ما بعد الظهر، اجعل سلامة الشمس عادة يومية حتى تتمكن من تجنب التعرض لحروق الشمس، وتقليل فرص إصابتك بسرطان الجلد.

المزيد من نصائح السلامة من الشمس..

إبقى في الظل، خاصة خلال ساعات الصباح المتأخرة حتى منتصف الظهيرة.

تذكر أن تعيد تطبيق واقي الشمس كل ساعتين على الأقل، وبعد السباحة، أو التعرق، أو الحركة.


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