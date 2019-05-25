31 طبيبا وهيئة تمريض للإشراف على امتحانات جامعة بنى سويف

بنى سويف- أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تكليف 31 طبيبا وطبيبة وأعضاء هيئة تمريض من العاملين بالإدارة الطبية، للإشراف على لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، بدءا من 25 مايو الجارى وحتى 30 يونيو.

وأوضح منصور حسن فى تصريحات له، أنه تم تكليف الأطباء وأعضاء هيئة التمريض طبقا لعدد الأقسام العلمية بالكليات وأعداد الطلاب، وتشمل 20 طبيبا وعضو هيئة تمريض من الإدارة الطبية للإشراف على امتحانات الفصل الدراسي الثانى داخل الحرم الجامعى بكليات العلوم وعلوم الأرض والحقوق والتجارة والآداب والإعلام والتربية، وكذلك 6 أطباء وأعضاء هيئة تمريض للإشراف على الامتحانات في مجمع تعليم صناعى بكليات التربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية، والتعليم الصناعى، والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى تكليف 5 أطباء وأعضاء هيئة تمريض للإشراف على الامتحانات فى مجمع أرض الجامعة الجديدة بكليات الهندسة، والخدمة الاجتماعية التنموية، والألسن، والتربية (شرق النيل)، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائى.

وشدد منصور حسن على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للامتحانات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع الإعلان عن أسماء الأطباء وهيئة التمريض وبيانات التواصل بالكليات.