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300 مليون دولار حجم الاستثمارات بمنطقة دمياط الحرة العامة

السبت، 25 مايو 2019 07:00 ص
300 مليون دولار حجم الاستثمارات بمنطقة دمياط الحرة العامة الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قيمة الاستثمارات بمنطقة دمياط الحرة العامة، المجاورة لميناء دمياط، ارتفعت إلى نحو 300 مليون دولار.
 
وقال مصدر بهيئة الاستثمار، لـ "اليوم السابع"، إن منطقة دمياط من المناطق الواعدة، التى توفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، من خلال 23 مشروعا قائماً فى العديد من الصناعات منها الصناعات الهندسية، والغزل والنسيج والملابس والسجاد والصناعات الدوائية.
 
وأشار المصدر، إلى أن المصانع مقامة على مساحة 190 فدان، بجوار ميناء شرق دمياط، لافتا إلى أن  الصادرات السنوية بلغت نحو 200 مليون دولار العام الماضى.

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