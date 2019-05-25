24 يونيو.. الحكم على تشكيل عصابى يتزعمه سورى بتهمة تهريب الأدوية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بشركة أدوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة شركة للشحن ومندوب شركة للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه تاجر سورى الجنسية تخصص فى تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها فى السوق المحلى ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات، لجلسة 24 يونيو للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة، فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط.

توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفى أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن.