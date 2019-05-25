204.2 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا فى 2018

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أفادت بيانات رسمية أن قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية بلغت 204.2 مليار دولار العام الماضى، بزيادة 20% على أساس سنوى.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - فى بيان اليوم السبت - أن قيمة واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 99.3 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوى، فى حين بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوى.

وأوضحت أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3ر3 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3% على أساس سنوى.