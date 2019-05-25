10 معلومات عن ليلة القدر.. الساعة فيها أفضل من 60 ألف بغيرها

كتب لؤى على

يبدأ المسلمون تحرى ليلة القدر والظفر بها وذلك بدءا من اليوم السبت 25 مايو، وليلة القدر مدتها 12 ساعة خير من ألف شهر ،حيث أوضحت دار الافتاء من خلال إحصائية لمميزات تلك الليلة وذلك على النحو التالى:-

1.مدتها 12 ساعة خير من ألف شهر

2.أى خير من 720.000ساعة أى (3/4 مليون ساعة)

3. الساعة فيها أفضل من 60.000 ساعة.

4.من حرم خيرها فهو المحروم.

5.صل رحمك ولو بالهاتف

6.صالح كل من بينك وبينه مشاحنة ولو بالهاتف

7.واقرأ القرآن

8.وصلِّ فيها حتى تتفطر قدماك كرسول الله صلى الله عليه وسلم

9.من أفضل العبادات فيها أن تعفو عن كل من ظلمك

10.سل الله فيها العفو فإن الجزاء من جنس العمل "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"