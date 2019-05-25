10 فوائد للأسماك على صحتك.. تساعدك على النوم وتعالج الاكتئاب وتمنع الزهايمر

كتبت أمل علام

هل أنت من محبى المأكولات البحرية وخاصة الأسماك؟، إذا كانت الإجابة بنعم، فهناك بعض الأخبار الجيدة لك، بصرف النظر عن الاستمتاع بأطباق السمك الشهية، لديك الآن أكثر من سبب لتناولها لتعزيز صحتك النفسية والبدنية، فاحرص أن يكون على مائدتك فى رمضان.

قالت صحيفة bolsky الهندية، تعتبر الأسماك هي واحدة من أصح الأطعمة التي لها فوائد صحية، فهى مليئة بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية مثل البروتين، وفيتامين" د"، والكالسيوم والفوسفور، وهو مصدر كبير للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والماغنيسيوم والبوتاسيوم، تعتبر الأسماك أيضًا واحدة من أفضل مصادر العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تساعد على الحفاظ على جسمك، وتساعد أيضًا فى تحسين الوظيفة الإدراكية.



فوائد الاسماك على صحتك

تقول إحدى المعتقدات الثقافية القديمة في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك الهند، على أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية يميلون إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً ولديهم صحة أفضل، لأن طعامهم الأساسي هو السمك، قد لا يكون هذا الاعتقاد مجرد أسطورة بعد الآن، حيث إن العديد من الدراسات البحثية العلمية قد وجدت أيضًا أن الأسماك لها فوائد صحية مذهلة.

ادمج السمك في نظامك الغذائي اليومي، للحصول أفضل 10 فوائد صحية منه الآن..

الفوائد الصحية لتناول الأسماك لا يؤثر على محيط الخصر لديك فحسب، بل يساعد أيضًا في وظائف الجسم الأخرى بما في ذلك نمو الكبد، والدماغ، وما إلى ذلك، وفي تنظيم نومك، كما أن استهلاك الأسماك يوميًا يمنع خطر الإصابة ببعض الأمراض، خاصة تلك المتعلقة بالقلب.



السمك مفيد لصحتك احرص على تناوله

تعرف على أهم فوائد الأسماك على صحتك ..

1. يمنع مرض الزهايمر..

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ..

حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير ، حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تبقي قلبك صحية عن طريق خفض الدهون الثلاثية ، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.



اجعل السمك فى نظام غذائك

3. يعالج الاكتئاب ..

يمكن أن يساعد استهلاك الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.

4. يعزز صحة العين ..

من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، تعمل على تحسين صحة العين، عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العينين، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين الرؤية، ومنع ظهور المشكلات المتعلقة بها.

5. يعالج التهاب المفاصل ..

كما ذكر من قبل، الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بطرق مختلفة، انها تلعب دورا هاما في الحد من أعراض التهاب المفاصل، يساهم وجود فيتامين" هـ "في الأسماك أيضًا في تحقيق هذه الفائدة الصحية.

6. يقلل من خطر الاصابة بالسرطان..

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي بشكل يومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الفم، والحلق، والبنكرياس، وما إلى ذلك، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، يمكن أن تمنع التكاثر غير الطبيعي للخلايا السرطانية.

7. يساعدك على النوم..

يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين دورة نومك، دعمت دراسات مختلفة التأكيد على أن زيادة استهلاك الأسماك قد حسن من جودة النوم لمعظم الناس، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تركيز فيتامين (د)، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.



السمك يعالج الاكتئاب

8. يخفض الكولسترول..

الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) في الجسم، من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك تساعد في تقليل مستويات الكولسترول، ومنع تكوين الكولسترول في الجسم.

9. يمنع أمراض المناعة الذاتية..

أوضحت دراسات مختلفة، أن تناول الأسماك الدهنية، يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل داء السكري من النوع الأول، تساعد نسبة عالية من فيتامين (د) الموجود في الأسماك في مناعة الجسم .

10. يمنع أعراض الدورة الشهرية..

النساء اللواتي يعانين من أعراض ما قبل الدورة الشهرية، يجب أن تشمل الأسماك في نظامهم الغذائي بانتظام، ويرجع ذلك إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمنع ظهور الأعراض.