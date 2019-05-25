‏ 7 خدمات لمكتب حماية الملكية الفكرية أبرزها الترخيص لمحال البلاى ستيشن

كتب هبة السيد

أسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، من أجل تمكين التغيرات التى طرأت على قانون حق النشر والتأليف وكذلك إدارة نظام وطنى للملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف.

يضمن المكتب، الذى يتخذ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقرًا له، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

ويُدير عمليات إصدار شهادات إيداع برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وعمليات استخراج تراخيص قانونية وتراجم للأغراض التعليمية، ويعمل مكتب حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، مع مختلف الهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلى والدولى، ويلتزم برفع مستوى الوعى والفهم بحقوق الملكية الفكرية فى مجتمع البرمجيات ولدى عموم الجمهور، ويقدم المكتب 7 خدمات وهى:

1- خدمات وأنشطة وممارسات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.

2- خدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة بها.

3- إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالها، وإصدار تراخيص مقاهى الانترنت والبلاى ستيشن.

4- قيد التصرفات الواردة على مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وتسجيل عقود تراخيص أو استغلال البرمجيات بأى صورة من الصور

5- إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.

6- التفتيش على كافة الشركات والجهات ومقاهى الإنترنت والمنشآت فيما يتعلق بحماية مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.

7- تقديم الخبرة الفنية للنيابات والمحاكم بشأن القضايا المتعلقة بالبرمجيات وقواعد البيات بكافة أشكالها وأنواعها.