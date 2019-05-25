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وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية براس سدر

السبت، 25 مايو 2019 02:12 م
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية براس سدر محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء خلال التفقد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم مدارس التعليم والتعليم الفني بإدارة رأس سدر رافقه أثناء الجولة عبد الرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية لتفقد امتحانات الدبلومات الفنية.
 
شملت الجولة لجنة مدرسة راس سدر الصناعية ومدرسة مصطفى كامل التجارية ومدرسة ابوصوير الزراعية كما قام بزيارة مركز توزيع الاسئلة للدبلومات الفنية بمدرس الزراعية بابوصويرة.     
 
ومن جانبه أكد وكيل الوزارة علي الطلاب بالمادة التي تم تأجيلها ليوم السبت 1 / 6 / 2019 وأن سبب التأجيل جاء حرصا علي سلامة أبنائنا من حرارة الجو الشديدة، موضحاً أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات ولم تسجل لديها أية شكوى في اللجان.
 
 

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