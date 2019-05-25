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وكيل تعليم الفيوم: لم نتلقى شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 25 مايو 2019 02:55 م
وكيل تعليم الفيوم: لم نتلقى شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان الامتحانات
الفيوم – رباب الجالى والأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، أنه لم يتلقى أى شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية اليوم، مشيرا إلى أنه تفقد عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، وذلك للإطمئنان على إنصباط وحسن سير اللجان وانتظام العمل، حيث تابع لجنة مدرسة الثورة الإعدادية، ويؤدى بها الامتحان طالبات التعليم الفنى الصناعى وبها 8 لجان.

أشاد عبدالله بأنضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ولفت أنه شدد بعدم إصطحاب الطالبات، وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطالبات لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار وكيل تعليم الفيوم أنه تم تجهيز 37 استراحة لمراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، بخدمة عالية للعمل على راحة المعلمين، موزعين على مستوى المحافظة.

ولفت عبدالله أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية دور أول 2019 بلغ 44603 طالب وطالبة تم توزيعهم على 124 لجنة على مستوى المحافظة

حيث بلغ (عدد المتقدمين تعليم صناعى 17338 طالب موزعه على 49 لجنة، وعدد طلاب التعليم التجارى 20266 طالب موزعة على 59 لجنة، وعدد طلاب التعليم الفندقى 494 موزعين على 2 لجنة ، وعدد طلاب التعليم الزراعى 6505 موزعين على 14 لجنة)

كما شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مدارس التربية الفكرية والفصول الملحقة) فى مسابقتى التربية الفكرية وألعاب القوى وحصدت العديد من المراكز والميداليات فى ختام الأنشطة.

حيث فاز الطالب يوسف كمال بالمركز الأول فى مسابقة التربية الفنية وحصل 7 طلاب على المركز الأول فى مسابقات ألعاب القوى (6 ميداليات ذهب بالإضافة إلى ميدالية فضة) وهم الطالب (مصطفى مجدى 200م توحد بنين أول - دعاء كرم 200م توحد بنات أول - عبدالله محمد وثب طويل داون ثانى - أحمد مجدى وثب طويل توحد بنين أول - مصطفى رجب جلة بنين داون اول - مصطفى حمدى جلة تاخر عقلى بنين اول - ياسمين خلف جلة تاخر عقلى بنات اول)

وتقدم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين وإدارة التربية الخاصة وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل. 

كما أوضح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه لم يتم رصد أى مشكلات أو شكاوى من الطلاب، حيث أدى الطلاب الأمتحان وسط أجواء مستقرة ومنظمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية قد كثفت أستعداداتها لتهيئة جو ملائم ليؤدى الطلاب أمتحانهم دون حدوث أى مخاطر صحية بسبب أرتفاع درجات الحرارة .

كما يستكمل طلاب الصف الأول الثانوى غداً الأحد أعمال الأمتحانات حيث سيؤدى الطلاب الأمتحان فى مادة الرياضيات .

 


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